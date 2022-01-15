2022/01/15 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف قاعدة بلد الجوية بسرب من الطائرات المسيرة يتبع..

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