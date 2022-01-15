فطور يجب أن تتوقف عن تناوله فورا

2022/01/15 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا أردت أن تخسر وزنك، فأهم ما تعمله في اليوم هو أن تستهله بوجبة فطور صحية، مثل البيض المسلوق، لكن هناك وجبات أخرى ينبغي الحذر منها حتى لا تخسر كل جهودك.وهناك قائمة كبيرة من الطعام الصحي الذي يمكن أكله في وجبة الفطور، وثمة أطعمة غير صحية تبدو وكأنها صحية لكنها ليست كذلك.[…]

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