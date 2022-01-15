2022/01/15 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.قالت السلطات، إنه “تم تسجيل أكثر من 12000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية”.وأشار التقرير، إلى أن “العدد الإجمالي لحالات الإصابات المسجلة بلغ 1036385 حالة”.وأضاف التقرير: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، […]

ظهرت المقالة كازاخستان تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كازاخستان تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كازاخستان تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).