ناقوس... نصٌّ شعري. - مديح الصادق

2022/01/15 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق لمْلمَ أوراقَهُ التي بدمعِ ماذرَفتْ مقلتاهُ من وجدٍ؛ تغيَّرَ لونُها آهٌ، وألفُ آهٍ حوتْ القصائدُ التيما بِحبرٍ؛ كالذي كتبَ الشعراءُ خُطَّتْوكمْ...مُغرَمةٍ بما فيه ألقتْ شباكَهاوعندَ عتبةِ الدارِ كَلمَى تعثَّرتْوما راقتْ لشاعرٍ مُرهفِ الحناياتوسُّلاتُها...عزيزُ نفسٍ، عصيٌّ على العبراتِ وغيرَ المليكاتِ، مثلِها؛ لا ينتقيكلَّ الأغاني التي لها طرِبتْ أوصالُهُ ......





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