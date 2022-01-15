"الشباب" أمام المحاكم العسكرية بالصومال.. عدالة ناجزة أم انتهاك لحقوق الإنسان؟

2022/01/15 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير عرض أعضاء في الجماعات الإرهابية على محاكم عسكرية صومالية استياء بعض المنظمات الحقوقية، فيما يرى القائمون عليها أنها ضرورية لإنجاز وتحقيق "العدالة السريعة"، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا".

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