‏فيسبوك يعلن إغلاق خدمته للمواعدة السريعة

2022/01/15 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن موقع “فيسبوك”، عن إغلاقه خدمة أطلقها العام الماضي، ‏متخصصة في المواعدة السريعة.‏ وذكر “فيسبوك” في رسالة بريد إلكترونية إنه سيلغي خدمة “Sparked” للمواعدة السريعة عن طريق الفيديو، اعتبارا من الخميس الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد مرور 9 أشهر من خضوعها للاختبار، وفقا لموقع “تيك كرانش”.وقال “فيسبوك” في رسالته […]

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