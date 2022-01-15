2022/01/15 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أعلن موقع “فيسبوك”، عن إغلاقه خدمة أطلقها العام الماضي، متخصصة في المواعدة السريعة. وذكر “فيسبوك” في رسالة بريد إلكترونية إنه سيلغي خدمة “Sparked” للمواعدة السريعة عن طريق الفيديو، اعتبارا من الخميس الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد مرور 9 أشهر من خضوعها للاختبار، وفقا لموقع “تيك كرانش”.
وقال “فيسبوك” في رسالته […]
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وقال “فيسبوك” في رسالته […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يعلن إغلاق خدمته للمواعدة السريعة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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