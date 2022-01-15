2022/01/15 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا، أنها فككت مجموعة “ريفيل” للقرصنة التي تعتبر الأكثر خطورة من حيث برامج الفدية، بناءً على طلب الولايات المتحدة.وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن أعربا خلال قمة عقدت في يونيو عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو في هذا الإطار.وقال […]

ظهرت المقالة بناء على طلب الولايات المتحدة..



روسيا تفكك أخطر شبكة قرصنة أولاً على ايرث نيوز.

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