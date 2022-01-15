مستشار عسكري: استهداف مقرات الاحزاب مخطط مخابراتي إقليمي

2022/01/15 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، من وجود مخطط استخباري إقليمي لضرب بعض الاهداف المقربة من الحشد الشعبي بداعي تورطها بقصف البعثات الدبلوماسية.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض الايادي الاستخبارية الخبيثة والاقليمية تعمل وبكل طاقتها على استهداف الفصائل والحشد الشعبي من خلال زج اسمها باي عملية ضد السفارات او المقرات الحزبية”.[…]

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