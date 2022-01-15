الإعلام الأمني تصدر توضيحا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية

2022/01/15 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، توضيحا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية بعدد من الطائرات المسيرة.وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “ثلاثة طائرات مسيرة تقترب، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد […]

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