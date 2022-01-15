خلية الإعلام الأمني: فتح النار على طائرات مسيرة معادية في محيط قاعدة بلد

2022/01/15 | 08:51 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني=============ثلاث طائرات مسيرة تقترب، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، حيث قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار=============١٥ كانون الثاني ٢٠٢٢

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