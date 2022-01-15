الديمقراطي: لا اتفاق على تبادل المناصب مع الاتحاد الكردستاني

2022/01/15 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، وجود أي اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشان استبدال المناصب ، مبينا ان مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري سيفوز باريحية في البرلمان.وقال النائب عن الحزب محما خليل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الحديث عن استبدال المناصب وحصول الاتحاد الوطني الكردستاني على محافظ كركوك وغيرها اعلامي ولا توجد أي اتفاقيات”.[…]

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