2022/01/15 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجاراة قائد سيارة من طراز "وانيت داتسون" (بك اب بغمارة واحدة) لإحدى السيارات المعدلة برالي داكار المقام بالسعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. فيديو جوي لسائق "وانيت داتسون" يجاري سرعة سيارة معدلة برالي داكار يثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. فيديو جوي لسائق "وانيت داتسون" يجاري سرعة سيارة معدلة برالي داكار يثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).