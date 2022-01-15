توجه سني جديد نحو الاطار بعد ايقاف اتفاق التيار

2022/01/15 | 09:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن وجود انشقاق بين القوى السنية لاستغلال تجميد صلاحية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتوجه نحو التحالف مع الاطار التنسيقي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلاف السني حول تقاسم المناصب الثانوية اشعل فتيل ازمة انشقاق كبيرة بين اقطاب تحالفي العزم وتقدم”.واضاف ان “رئاسة الوقف السني ووكالة وزارة العمل، […]

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