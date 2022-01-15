2022/01/15 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".

وأشارت الخلية إلى إن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توضح تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توضح تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).