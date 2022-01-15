2022/01/15 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض نجم التنس العالمي، آندي موراي، عرضا ماليا مغريا من السعودية لخوض مباراة استعراضية في الرياض بسبب مخاوف من سجل المملكة بحقوق الإنسان، حسبما صرح وكيل اللاعب.

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