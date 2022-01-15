الإعلام الأمني يوضح حقيقة استهداف قاعدة بلد الجوية بطائرات مسيرة

2022/01/15 | 09:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إحباط محاولة لاستهداف قاعدة بلد الجوية بثلاث طائرات مسيرة.وقالت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” إن “ثلاث طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين”.وأضافت، “تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، …

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