الرافدين: استمرار بيع سندات البناء للمواطنين

2022/01/15 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن استمرار فروعة بعملية بيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بشراءها.وقال المصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “يعلن عن استمراره بعملية بيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء”.وأضاف ان “عملية البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.ع.ع

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