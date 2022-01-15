اقتصادي: موازنة الرئاسات الثلاث تفوق ميزانية محافظة كاملة

2022/01/15 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، السبت ، عن أن مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 350 مليار دينار عراقي، مشيرا إلى أن موازنة الرئاسات تفوق ميزانية محافظة كاملة.وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشكلة تكمن بالمخصصات والنفقات السيادية الأخرى للرئسات الثلاث”، مبينا أن “مجمل […]

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