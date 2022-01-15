نائب عنها: وضع المثنى مخيف و الاهمال يوسع دائرة الفقر

2022/01/15 | 09:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر النائب عن محافظة المثنى محمد رسول الرميثي، السبت ، من تداعيات تفاقم أزمة الفقر في المحافظة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في المثنى تعيس جدا.وقال الرميثي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك حقوقا مسلوبة لمحافظة المثنى دفعتنا لنكون نواب عن المحافظة لاسترجاع حقوقها المسلوبة”، مبينا أن “المحافظة تفتقر لأي مشاريع خدمية او […]

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