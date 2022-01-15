2022/01/15 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية اليوم السبت، ان الامتحانات في موعدها واستمرار الدوام الحضوري والقرارات مرتبطة باللجنة العليا.

ظهرت المقالة التربية: الدوام الحضوري مستمر والامتحانات في موعدها المحدد أولاً على النور نيوز.

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