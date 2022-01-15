الإعلام الأمني تعلن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين

2022/01/15 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الحربي، إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " ثلاث طائرات مسيرة أقتربت فجر اليوم السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية"، مشيراً الى أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

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