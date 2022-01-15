توضيح جديد من مصرف الرافدين حول بيع سندات البناء للمواطنين

2022/01/15 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدر مصرف الرافدين، السبت، توضيحا جديدا بشأن بيع السندات للمواطنين.

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وذكر إعلام المصرف في بيان مقتضب تلقاه "ناس"، (15 كانون الثاني 2022)، أن "المصرف مستمر ببيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء".

وأضاف أن "البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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