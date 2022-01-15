2022/01/15 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، تنويها بشأن سندات البناء.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم )، انه "مستمر ببيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء".

واضاف ان " البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر تنويها بشأن سندات البناء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر تنويها بشأن سندات البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).