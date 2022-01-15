العراق.. بيان رسمي بشأن استهداف قاعدة بلد - عاجل

2022/01/15 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بياناً بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين"، لافتة انه "تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".واضافت أن "القوة المكلفة بحماية الابراج قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

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