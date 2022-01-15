القبض على “إرهابي خطير” في سيطرة الشعب ببغداد

2022/01/15 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرط بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ارهابي خطير في سيطرة الشعب شمال شرقي العاصمة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم خطير مطلوب وفق المادة (4) ارهاب اثناء محاولته […]

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