السعودية.. عائض القرني يغرد بفيديو قديم للملك سلمان ويربطه بولي العهد

2022/01/15 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، مقطع فيديو أرشيفي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملقيا الضوء على ما قاله ومستندا على أنه مصدر طموح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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