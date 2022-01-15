مبادئ أولية في المسألة الكردية – سورية - منيف ملحم

2022/01/15 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منيف_ملحم كشفت الثورة السورية إبان انطلاقتها 2011 حجم التفكك المجتمعي للنسيج السوري الذي طالما دأب النظام لأكثر من نصف قرن من الديكتاتورية والاستبداد على التغني بالوحدة الوطنية.لست بصدد الحديث عن جميع ما فعله النظام من عفن وتهديم في النسيج المجتمعي السوري.



وإنما سأتحدث عن مسألة أساسية واجهت المجتمع والقوى السياسية السورية في سوريا بعد انطلاق الثورة.



وأعني بها المسألة الكردية.



ولاسيما بعد ما عرف بقوا ......





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