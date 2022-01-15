الصدام العتيد مع النهج الجديد - رجا زعاترة

2022/01/15 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رجا_زعاترة "من حيث المبدأ تحافظ ككال على سنة الإبراء ولا تقوم بغرس (الأشجار) هذه السنة.



لدينا تصريح خاص من الحاخامية لغرس الأشجار كما فعلنا اليوم في الجنوب.



حيث أنها تعتبر نشاطات زراعية تهدف إلى الحفاظ على أراضي أرض إسرائيل.



الأرض التي تم غرسها اليوم كان قافرة منذ قيام الدولة، ولم يقم البدو باستعمالها بتاتًا".ينضمّ هذا التصريح - الذي أدلى به رئيس "ككال" أبراهام دوفدفاني هذا الأسبوع - إلى المعطيا ......





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