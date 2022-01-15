من التفكير المنطقي إلى الخطاب العقلاني - زهير الخويلدي

2022/01/15 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمةمن المرجح أن البحث عن الحقيقة - إن لم يكن حيازتها - يشير من حيث المبدأ إلى أي منهج ذي ادعاء فلسفي.



لكن الفلسفة روجت للخطاب العقلاني كشرط للوصول إلى الحقيقة ، باعتباره حقيقة الأشياء ، والعكس الحقيقي للوهم.



بالنسبة لها ، "التحدث بلغة العقل" أمر حتمي ، بل إنه أفضل: إنه تعريف للذات! يهدف قبل كل شيء إلى التواصل بين الكائنات.



لكن اللغة لها عقلانية جوهرية كنظام متماسك بالضرورة: أي لغة تُعرَّف با ......





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