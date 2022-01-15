العراق.. إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية

2022/01/15 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحربي، إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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