الكشف عن مقبرة أثرية ضخمة في مصر

2022/01/15 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار مصطفى وزيري، أن البعثة الأثرية المصرية الإيطالية في محيط ضريح الاغاخان بمنطقة غرب أسوان، نجحت في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة.وقال وزيري، إن المقبرة تتكون من جزئين الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر، وهي تعود للعصر اليوناني الروماني.من […]

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