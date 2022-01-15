الرافدين يعلن استمرار بيع سندات البناء للمواطنين

2022/01/15 | 09:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين استمرار بيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "بيع سندات البناء للمواطنين الراغبين بالشراء مستمرة، مشيرًا إلى أنّ "البيع يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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