الموارد المائية: الأمطار التي سقطت كان ضمن أماكن غير مؤثرة

2022/01/15 | 09:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت وزارة الموارد المائية إن الخطة الزراعية الصيفية المقبلة مهددة في حال لم تتحقق غزارة بالأمطار والثلوج.وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية إن “هطول الأمطار الذي حدث مؤخرا، كان ضمن أماكن غير مؤثرة وهي المحافظات الجنوبية، بيد أنه أسهم في البصرة، بسقي المزروعات لاسيما البساتين التي …

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