القبض على أرهابي خطير في بغداد

2022/01/15 | 09:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهم اثناء محاولته العبور من السيطرة.

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