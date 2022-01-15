الدفاع الروسية تقرّ مشروع مروحية مستقبلية ضاربة

2022/01/15 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ستتم صياغة متطلبات ستقدم لنموذج تجريبي للمروحية الروسية الضاربة من الجيل الجديد بعد عام واحد ونصف العام.أفادت بذلك وكالة “تاس” الروسية التي قالت إن الخبراء في وزارة الدفاع والصناعة العسكرية الروسية على وشك الانتهاء من مناقشة التفاصيل التقنية الخاصة بتصميم المروحية المستقبلية الجديدة، والمرحلة التالية ، حسب “تاس” هي إحالة […]

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