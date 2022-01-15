وصول وفد امني كبير الى الانبار

2022/01/15 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

وصل وفد أمني كبير، اليوم السبت، الى الانبار للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وقال مصدر أمني أن "وفداً أمنياً كبيراً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ويضم كل من قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية قيادة العمليات وصل الانبار للاطلاع على الوضع الأمني بالمحافظة".

وأضاف أن "الوفد سيجري عدة اجتماعات عسكرية وامنية وسيلتقي بالحكومة المحلية لاحقا".

هذا وكان باستقبال الوفد عدد من القيادات الأمنية في محافظة الانبار.

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