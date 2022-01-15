العراق.. 3 مسيرات حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية

2022/01/15 | 09:53 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الامني اليوم السبت توضيحا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية.وذكرت ثلاثة طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن الطائرات تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، حيث قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.

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وكانت قاعدة بلد الجوية قد تعرضت في وقت سابق من يوم السبت، إلى هجوم بطائرات مسيرة.

ومساء الخميس، استهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.

وبحسب مراسلنا في بغداد، فقد تم إطلاق 3 صواريخ من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوب بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية في بغداد.

وأضاف المراسل أن "المنظومة الدفاعية الأميركية في بغداد اعترضت صاروخين من أصل 3"، بينما سقط أحد الصواريخ في مجمع القادسية في المنطقة الخضراء".

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