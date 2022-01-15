2022/01/15 | 09:53 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنفجار عبوة ناسفة قرب جامع الرحمن شمالي بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/15 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفجار عبوة ناسفة قرب جامع الرحمن شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفجار عبوة ناسفة قرب جامع الرحمن شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).