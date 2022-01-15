انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع شمال بابل

2022/01/15 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر امني ، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء جبلة شمالي محافظة بابل.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت صباح اليوم، بالقرب من جامع الرحمن في قضاء جبلة ضمن محافظة بابل”.وأشار المصدر الى، ان ” العبوة الناسفة ألحقت أضراراً مادية بواجهة الجامع، دون إصابات […]

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