مصدر: استهداف منزل بـ “رمانة” في بغداد وتفجير عبوة قرب جامع بقضاء جبلة

2022/01/15 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استهدف منزل، اليوم السبت، في منطقة الطالبية برمانة يدوية، فيما انفجرت عبوة ناسفة قرب جامع في قضاء جبلة.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “رمانة يدوية استهدفت احد المنازل ضمن منطقة الطالبية في العاصمة بغداد”، مبيناً أن “التفجير لم يسفر عن اصابات بشرية وانما ادى إلى اضرار مادية بواجهة المنزل”.وعلى […]

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