الاعلام الامني: تفجير مسيطر عليه لمخلفات داعش بـ “أبو غريب”

2022/01/15 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، بشأن تفجير مسيطرة عليه لمخلفات تنظيم داعش الارهابي في قضاء ابو غريب.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة ينفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة”.وأضاف البيان، أن “التفجير سيكون في […]

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