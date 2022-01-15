2022/01/15 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات استطرد فيها حول وضع عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلفان ينشر رسالة "وصلته من يمني" عن صحة عبدالملك الحوثي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلفان ينشر رسالة "وصلته من يمني" عن صحة عبدالملك الحوثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).