ذي قار تعلن دخولها بالموجة الرابعة لكورونا

2022/01/15 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، دخول المحافظة في الموجة الرابعة لجائحة كورونا، محذرة من الانتشار السريع لـ “أوميكرون” في المحافظة.وقال مصدر في دائرة صحة ذي قار لوكالة /المعلومة/، ان ” المحافظة دخلت بشكل رسمي في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد الارتفاع بعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين”.[…]

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