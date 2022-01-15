مصادر رسمية تتحدث عن قرب عودة التفاوض بين الاطار والتيار

2022/01/15 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مصادر رسمية، السبت، عن قرب عودة التفاوص والحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.وذكرت صحيفة “الصباح” الرسمية في تقرير لها بعددها الصادر، اليوم، واطلعت عليه /المعلومة/، أن “أطرافا سياسيَّة كشفت أمس الجمعة عن قرب عودة التفاوص والحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، في وقتٍ رفض ائتلاف دولة القانون انفراد أحد الطرفين بتشكيل الحكومة […]

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