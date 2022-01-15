برئاسة الشمري.. وفد أمني رفيع يصل الانبار - عاجل

2022/01/15 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني كبير برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، اليوم السبت، الى محافظة الانبار .

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