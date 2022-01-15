2022/01/15 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز
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وصل وفد امني كبير برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، اليوم السبت، الى محافظة الانبار .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد أمني رفيع يصل الانبار - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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