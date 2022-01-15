عمليات بغداد تصدر تنويها بشأن تفجير في ابو غريب

2022/01/15 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة ينفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة.

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