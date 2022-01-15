الموارد المائية: الخطة الزراعة الصيفية مهددة

2022/01/15 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت وزارة الموارد المائيَّة، السبت، من أن الخطة الزراعية الصيفية المقبلة مهددة في حال لم تتحقق غزارة بالأمطار والثلوج.وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هطول الأمطار الذي حدث مؤخراً، كان ضمن أماكن غير مؤثرة وهي المحافظات الجنوبية، بيد أنه أسهم في […]

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