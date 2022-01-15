2022/01/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف جوي على قاعدة بعشيقة - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جوي على قاعدة بعشيقة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جوي على قاعدة بعشيقة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جوي على قاعدة بعشيقة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).