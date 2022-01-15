عمليات بغداد تصدر تنويها للمواطنين

2022/01/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين حول تفجيرات لمخلفات حربية من مخلفات تنظيم داعش.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة ينفذ تفجيراً مسيطراً عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة".

وأضاف ان "موقع اتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض في قضاء أبو غريب غربي بغداد"، مبينة ان "التفجير سيكون في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم".

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