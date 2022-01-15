تعرف على أسعار صرف الدولار بالعراق في أول أيام الاسبوع - عاجل

2022/01/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت استقراراً في الأسواق المحلية العراقية، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.730 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 148.730 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.730 دينار

الشراء 147.750 دينار

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